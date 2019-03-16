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Катар может принимать ЧМ-2022 совместно с другой страной – известна причина

10:20 8 Читати українською
Катар может принимать ЧМ-2022 совместно с другой страной – известна причина
Катар – хозяин ЧМ-2022 / Фото ФИФА

Потенциальные нововведения от ФИФА могут значительно расширить место проведения ЧМ-2022.

Катар готов объединиться с другой страной для проведения на своих территориях Мундиаля в 2022 году, сообщает Goal.

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Такая необходимость может возникнуть, если ФИФА окончательно решит расширить количество стран-участниц с 32-х до 48-ми команд.

В списке потенциальных кандидатов на помощь Катару рассматривают Оман, Кувейт, Бахрейн, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты. Заключительное решение по этому вопросу будет принято в июне текущего года.

Напомним, Катар будет принимать Мундиаль, который состоится в декабре 2022 года.

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Теги
Мир Катар Катар ФИФА ЧМ-2022
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