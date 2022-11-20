Катар – Эквадор: онлайн-трансляция матча-открытия ЧМ-2022
Катар в матче 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 принимает сборную Эквадора. Стартовые составы и ссылки на онлайн-трансляцию поединка – в этой новости на "Футбол 24".
Матч-открытие Чемпионата мира-2022 пройдет в городе Эль-Хаур на стадионе "Аль Байт". Старт встречи – в 18:00. Телетрансляция проходит на MEGOGO и Суспільному, текстовую трансляцию проводит "Футбол 24".
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Стартовые составы
Катар: Аль-Шиб - Аль-Рави, Хухи, А. Хассан – Мигель, Хатем, Будиаф, Ахмед – Аль-Айдос – Афиф, Альмоез
Запасные: Ю Хассан, Баршам, Ваад, Салман, Алаэлдин, Асад, Мунтари, Хидир, Мохаммад, Мунир, Аль-Хаджри, Мадибо, Аль-Хадрами, Габер, Тарек
Эквадор: Галиндес – Ан. Пресиадо, Торрес, Инкапье, Эступиньян – Плата, Мендес, Кайседо, Ибарра – Валенсия, Эстрада
Запасные: Домингес, Рамирес, Арболеда, Сифуэнтос, Пако, Ай. Пресиадо, Арреага, Мено, Сармиенто, Паласиос, Франко, Риаско, Поросо, Родригес
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