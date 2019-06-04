Катар будет хозяином клубных чемпионатов мира в 2019 и 2020 годах

ФИФА утвердила страну-хозяйку двух ближайших турниров между клубами из разных уголков планеты.

Катар официально получил право на проведение клубного чемпионата мира на два сезона подряд, информирует сайт ФИФА.

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Ближайшие два розыгрыша пройдут в прежнем формате. С 2021 количество команд-участниц турнира увеличится до 24. Клубные соревнования должны проверить готовность Катара к проведению чемпионата мира 2022 года между национальными сборными. Именно азиатская страна будет принимать у себя лучшие сборные планеты на ближайшем мундиале.

ЧМ-2022: ФИФА не будет увеличивать количество участников Мундиаля

Европейским участником клубного ЧМ в 2019 году станет английский Ливерпуль, который одержал победу в Лиге чемпионов.