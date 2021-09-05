"Прежде всего хочу поблагодарить ребят за эту ничью. У нас шансы еще есть. Мы в игре. Как удалось удержаться на плаву? Все благодаря ребятам. Мы поговорили. Я поговорил с Караваевым, чтобы он не переживал. Другим ребятам тоже сказал, что есть и их вина.

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Как настраивал команду? Что сказал? Я никогда слова не подбираю. Все всегда спонтанно. Что есть, то есть. Говорю от души, а там уже что получится. Слова пусть останутся в раздевалке ребятам. Значит что-то получилось. Ребята все выполняли. Честно скажу, я очень сильно переживал, но ребята меня приняли. Очень опытные ребята. Они мне помогли. Ярмоленко, Пятов...

Я хочу поблагодарить Андрея Шевченко и его ребят-итальянцев за все, что они сделали в течение последних 5-ти лет. Они очень помогли ребятам. И мне помогли. Понимаете, от хорошего не стоит отказываться. Футболисты при Шевченко играли 5-3-2. Они 5-4-1 не играли до меня. Весь мой штаб помогал мне, 40 минут посвятили тактике и стандартам.

Что говорил Сикану перед заменой? Не проси в недодачу, они уже бежать не могут. Забегай за спину им. Яремчука тоже просил об этом.

Катар – это моя мечта. Я дважды уже играл на чемпионатах мира с молодежными сборными. Мне не интересно, если я туда не попаду. Не интересно. Что же я тогда делаю, если туда не попаду. Я и ребятам говорю: "Там классно, жить хочется", – сказал Петраков в эфире программы "Головна команда".

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