Финансовая ситуация в клубе была сложной последние семь лет. В декабре Катанию признали банкротом, но апелляция позволила отложить неизбежное.

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Накануне итальянский суд подтвердил решение, а FIGC аннулировала членство "слонов" в организации, сообщает Goal Italia. Катания даже не завершит сезон Серии С, где находится в середине таблицы с хорошими шансами на попадание в зону плей-офф за повышение в классе.

Сицилийский клуб был основан в 1908 году под названием Про Патрия, а в 1946-м стал Катанией. Последнее выступление команды на уровне Серии А было в сезоне 2013/14. Летом 2013-го островитяне продали полузащитника Папу Гомеса Металлисту. За Катанию в свое время выступали Клаудио Раньери, Роберто Де Дзерби и другие известные футбольные личности.