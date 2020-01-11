Каталонська криза: Барселона визначились з новим тренером, Мессі "погрожує" війною, а фанати шокують найбільше

Каталонський гранд опинився на порозі великих змін, щоправда, не настільки очевидних, як може здаватися на перший погляд. Вальверде розколює клуб на дві частини.

Болючий нокаут у Суперкубку Іспанії спровокував чергову кризу в таборі Барселони. Великий землетрус на Камп Ноу ризикує покінчити зі "смутними часами" Ернесто Вальверде. Йому знову пригадують Рим і Ліверпуль. "Блаугранас" віддали ще один фінал, який лежав у їхній кишені – за іншого сценарію, але з аналогічним результатом. Втрата концентрації, незрозуміла розслабленість, повна "відключка"… Команда демонструє старі симптоми хвороби, а тренер не може знайти вакцини. "Мураха" – перша очевидна жертва аравійського провалу.

Барселона – Атлетіко: (не)справедлива перемога "матрацників", класичне фіаско імені Вальверде та провальний арбітраж

Делегація каталонського клубу повернулась додому наступного дня, близької третьої години, незадовго після того, як іспанська преса розтиражувала сенсаційну інформацію: "Абідаль та Грау літали у Катар на перемовини з Хаві". Згідно з офіційною версією клубу, вони провідували Дембеле, який відновлюється від важкої травми, і це підтверджують конкретні фото, проте факт можливої зустрічі з керманичем Аль-Садда також ніхто не спростовував. Візит до легендарного плеймейкера був спонтанним. Бартомеу вирішив послати "гінців", щойно фінальний свисток Гонсалеса Гонсалеса зафіксував програш першого трофею у новому році.

Бартомеу та клуб

Вальверде залишився без аргументів. Поразка в Джедді стала суворим вироком для тренера, який ніколи не перебував у безпеці. Хаві отримав пропозицію очолити рідну команду прямо зараз, неочікувано для нього самого. Президент завжди відстоював "Мураху", йшов проти всіх, довіряючи йому тренерський стілець після двох поспіль кошмарів у Лізі чемпіонів. Рішення не звільняти 56-річного фахівця минулого літа викликало цілу інституційну кризу в таборі "кулес". Перший віце-президент Жорді Местре, не погодившись з позицією боса, відразу подав у відставку. Пеп Сегура, який відповідав за трансфери, обрав аналогічний шлях. Нинішня хунта дала першу серйозну тріщину, а на боці Бартомеу опинилась абсолютна меншість.

Всередині клубу завжди вистачало людей, незадоволених роботою Вальверде. Зміна стилю після відходу Неймара, катастрофічна гра на виїзді, провали у великих матчах – все це викликало щораз більше сумнівів у кабінетах Камп Ноу. Зараз критичні голоси, які часто-густо приглушувались підтримкою тренера з боку "священних корів" у роздягальні, отримали нову поживу. Мабуть, мало кому вірилось, що Вальверде вкажуть на двері у розпал сезону. Мовляв, він рятувався після Енфілда та Беніто Вільямаріна (фіаско у фіналі Кубка Іспанії), а зараз програв якийсь там Суперкубок Іспанії. Зрештою, Барса досить впевнено подолала груповий етап Ліги Чемпіонів і продовжує очолювати турніру таблицю Прімери попри рівну кількість очок з Реалом. Однак, повільний прогрес команди у сукупності з дивними рішеннями, на кшталт трьох вихідних після Джедди, послабили позиції "Мурахи" настільки, що клуб вперше за 17 років (Луї ван Гал) готовий погнати головного тренера в середині сезону. Містер втратив підтримку свого найбільшого протектора – Бартомеу. Останній більше не готовий виконувати роль сліпого безумця.

Вальверде незворушний

Він знову поводиться так, ніби йому байдуже на увесь світ. Той, кого звинувачують у найбільших бідах сучасної Барселони, принаймні на публіці демонструє неймовірний спокій. Ба більше, після Енфілда, Севільї та Джедди Вальверде дотримувався однакової риторики: "У футболі трапляються схожі речі, нам потрібно працювати над помилками і рухатись далі". Цікаво, що навіть освистування азійських уболівальників, більшість з яких підтримували Барсу у півфіналі Суперкубка, не справило на нього жодного враження: "Я цього не помітив. Завжди намагаюсь зосереджуватись лише на футболі". Він дійсно концентрується на власній роботі, ніби все, що відбувається за рамками тактичної дошки його не стосується.

Вийшовши на Хаві, керівництво виставило чинного наставника у поганому світлі. Його ніби підштовхують до добровільної відставки, а він вперто не реагує. Зараз позиції Вальверде є дуже слабкими, і він це розуміє, але прагне залишитись до кінця сезону. Абсурд. Схожої ситуації неможливо уявити за часів Гвардіоли або Луїса Енріке, які завжди демонстрували характер, відзначає Marca. Хай там що, майбутнє "Мурахи" залежить від рішення Хаві. Якщо 39-річний тренер-початківець прийме пропозицію Бартомеу, Вальверде буде змушений поступитись. Між ним і президентом існує джентльменська домовленість на випадок екстрених ситуацій. Питання лише в тому, чи вважає фахівець з Естремадури нинішню ситуацію екстреною. Наразі, залишаються сумніви.

Позиція футболістів

Озброєний підтримкою головних зірок команди (Мессі, Суарес, Піке, Альба), Вальверде намагається вчепитись за останню рятівну соломинку. Чудові стосунки з Лео – єдиний козир у рукаві тренера. Після поразки від Атлетіко аргентинець знову виступив на його захист, запевняючи, що відповідальність лежить на плечах футболістів: "Він не винен. Ми проводили відмінний поєдинок, але припустились дитячих помилок. Поразка від Атлетіко не має нічого спільного з Римом та Енфілдом". Слова Мессі – серйозне попередження для керівництва, яке, за чутками, побоюється реакції свого лідера на звільнення "Мурахи". Вочевидь, перед настільки важливим кроком Бартомеу доведеться переконувати Лео, і зробити це буде дуже непросто.

Вальверде не має на своєму боці усіх футболістів. Тер Штеген розповідав про важливість змін ще після слабкого поєдинку зі Славією, а Ракітіч і Відаль ображаються на брак ігрової практики. Чилієць, схоже, навіть призупинив перемовини з Інтером, поки каталонський клуб визначається з долею коуча. На це натякнув спортивний директор "нерадзурі" Беппе Маротта: "Тренер Барси перебуває у небезпеці. Якщо вони призначать когось нового, ми не знаємо, що може статись з Артуро".

Неочікувана думка фанів

Результати опитування MARCA.com (понад 80 тисяч респондентів) свідчать про те, що більшість фанатів Барселони вважають винними за провал у Суперкубку гравців, а не тренера (58-42%). Водночас, вони засуджують рішення керівництва зберегти Вальверде по завершенні минулого сезону (70%). Ще один парадокс каталонської кризи – "кулес" бояться зміни керманича у розпал кампанії. 54% радять президенту зачекати з призначенням Хаві до червня. До слова, легендарний плеймейкер (28%) зовсім трішки випереджає ще одного потенційного кандидата на тренерський місток каталонського гранда Еріка тен Хага (22%). Навіть тут – не все так однозначно.



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