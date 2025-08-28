Квалификация раунда плей-офф Лиги Европы, Ответные матчи

Самсунспор – Панатинаикос – 0:0 (первый матч – 1:2)

ПАОК – Риека – 5:0 (первый матч – 0:1)

Голы: Мейте, 12, Константелиас, 25, Чалов, 56, Якумакис, 77, Пелкас, 89

На 71-й минуте удален Майсторович (Риека, вторая желтая)

Генк – Лех – 1:2 (первый матч – 5:1)

Голы: Ито, 31 – Лисман, 43, Бенгтссон, 56

Утрехт – Зриньски – 0:0 (первый матч – 2:0)

Янг Бойз – Слован – 3:2 (первый матч – 1:0)

Голы: Гигович, 29, 52, Бедия, 37 – Мак, 43, Стрелец, 87

Лудогорец – Шкендия – 4:1 (в дополнительное время; первый матч - 1:2)

Голы: Куртулуш, 9, Чочев, 24, Текпетей, 98, 120+2 – Тамба, 64

Самсунспору нужно было отыгрываться дома после гостевого поражения со счетом 1:2, но в первом тайме все голевые моменты создавались только у ворот турок: Кирьякопулос и Иоаннидис (он проводил свой последний матч за "зеленых" перед переходом в Спортинг за 22 млн евро) своими возможностями воспользоваться не сумели.

После перерыва Тете в быстрой атаке поскупился и нанес удар, хотя Пелистри находился в более выгодной позиции. Тем не менее, несмотря на то, что команде Руя Витории так и не удалось забить, она вышла в основной этап Лиги Европы.

ПАОК сумел оформить убедительный камбэк в матче с Риекой после поражения в Хорватии со счетом 0:1. Третий гол в этой встрече забил россиянин Чалов – он отправил мяч в пустые ворота с нескольких метров. Ключевым же в этой встрече стал второй гол Константелиаса – он забил его, прорвавшись сквозь оборону.

Даниил Игнатенко вышел в стартовом составе Слована на матч с Янг Бойз, однако его команда не смогла отыграться после минимального домашнего поражения. Николай Кухаревич появился на поле на 74-й минуте.