Генеральный менеджер генуэзцев Йоганнес Шпорс и спортивный директор Карло Тальдо сформировали список игроков, которые могли бы усилить атаку команды, сообщает Tuttomercatoweb со ссылкой на Tuttosport.

Шевченко хочет видеть в Дженоа лучшего молодого игрока Италии

По информации источника, на радаре Дженоа находится форвард московского Спартака Эсекиель Понсе, звездочка Гронигена Йорген Ларсен, резервист Удинезе Игнасио Пуссетто. Самое интересное имя в списке – Жордан Сибачо из Янг Бойз. Американец проводит очень результативный сезон, а его гол стал победным в матче первого тура ЛЧ против Манчестер Юнайтед (2:1).

Кстати, первый круг Серии А Дженоа завершила в зоне вылета. На данный момент команда Андрея Шевченко занимает 18 место, от безопасной зоны ее отделяет 5 очков.

Приреченість Шевченка як вирок для Серії А – Італія тотально пасе задніх у рейтингу найгірших команд топ-чемпіонатів