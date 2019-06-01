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Касымпаша назначила и уволила тренера в течение 4-х часов – фейл дня

20:57 70 Читати українською
Касымпаша назначила и уволила тренера в течение 4-х часов – фейл дня
Ибрахим Узюльмез / фото из соцсетей

Руководство турецкой Касымпаши объявило о назначении Ибрахима Узюльмеза главным тренером, но потом что-то пошло не так.

Утром стамбульцы сообщили о назначении 45-летнего тренера наставником команды на официальном сайте клуба.

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Однако, 4 часа спустя ресурс обновил информацию: Узюльмез не будет главным тренером Касымпаши, поскольку стороны не сумели договориться об условиях сотрудничества и, в конце концов, не подписали контракт. Таким образом, середняк турецкой Суперлиги продолжит поиски нового наставника.

Ибрагим Узюльмез известен по выступлениям в Бешикташе и сборной Турции. Самостоятельную тренерскую карьеру он начал в 2015 году. Специалист ранее работал с Элязыгспором, Генчлерберлиги, Газиантепспором и Ризеспором.

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футбольные курьёзы Турция Касымпаша Касымпаша
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