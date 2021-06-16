Экс-партнер Малиновского (вместе играли в Генке и Аталанте) в матче против сборной России (3:0) жестко столкнулся головами с Далером Кузяевым.

Сборная России потеряла ключевого игрока до конца Евро

Углубленное обследование выявило у Кастаня травму, которая могла вообще оставить его без футбола, информирует HLN. Защитник Лестера сломал дугообразную кость, которая расположена вплотную к глазу. Если бы удар прилетел на три сантиметра выше, то 25-летний игрок имел бы серьезные неврологические поражения. Операция длилась 6 часов, хотя врачи предполагали процедуру короче в два раза. Ориентировочный срок восстановления – 6-8 недель.

Напомним, что в матче против России вместо Кастаня вышел Менье, который в итоге оформил гол+пас.

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