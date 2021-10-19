"Достаточно драм. Криштиану Роналду – лучший игрок в истории? Он даже не входит в пятерку лучших.

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Для меня Лионель Месси, Пеле, Марадона, Кройф и Роналдо – это феномены другого уровня. Если бы мне пришлось кого-то менять в списке, я бы добавил еще Марко ван Бастена", – цитирует Кассано Italia24.

Напомним, 36-летний Криштиану летом подписал контракт с Манчестер Юнайтед до лета 2023-го и уже успел отличиться за манкунианцев 5-ю голами.

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