Кассано: Роналду даже не попадает в топ-5 лучших игроков в истории
Скандальная легенда итальянского футбола Антонио Кассано считает Криштиану Роналду переоцененным футболистом.
"Достаточно драм. Криштиану Роналду – лучший игрок в истории? Он даже не входит в пятерку лучших.
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Для меня Лионель Месси, Пеле, Марадона, Кройф и Роналдо – это феномены другого уровня. Если бы мне пришлось кого-то менять в списке, я бы добавил еще Марко ван Бастена", – цитирует Кассано Italia24.
Напомним, 36-летний Криштиану летом подписал контракт с Манчестер Юнайтед до лета 2023-го и уже успел отличиться за манкунианцев 5-ю голами.
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