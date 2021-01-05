Скандальный экс-форвард Ромы, Ювентуса и ряда других клубов не в восторге от выступлений 10-го номера "Старой синьоры".

"Все предыдущие тренеры Ювентуса не считали его настолько необходимым. Поэтому у меня вопрос – Дибала является чемпионом, или просто хорошим игроком? Я не считаю его чемпионом, поскольку он не делает разницы на поле.

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Если вы хотите иметь 10-й номер в Ювентусе, то должны выделяться. У меня складывается впечатление, что когда на Дибалу давят, он сразу писается, а затем просит зарплату 10 млн евро за сезон", – цитирует Кассано Marca.

Напомним, Ювентус уже длительное время не может согласовать новый контракт с 27-летним аргентинцем, который хочет получать значительно больше, чем 7,5 млн евро. Действующее соглашение Дибалы рассчитано до 30 июня 2022-го. В текущем сезоне атакующий хавбек забил 3 гола во всех турнирах.

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