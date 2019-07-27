Кассано предостерег Интер от приобретения Лукаку и предложил неожиданную альтернативу

Экс-форвард Интера и сборной Италии Антонио Кассано дал совет бывшему клубу о позиции нападающего.

"Лукаку в Интере? Мне эта идея не нравится, а за 85 млн евро – это вообще безумие.

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А если Ювентус хочет Икарди, то я бы предпочел видеть в Интере Гонсало Игуаина. Как по мне, то Игуаин сильнее Икарди", – цитирует Кассано Sky Sports.

По информации СМИ, на трансфере форварда Манчестер Юнайтед настаивает лично наставник Интера Антонио Конте. Руководство "нерадзури" уже сделало несколько предложений манкунианцам по бельгийцу, но сумма не устроила МЮ.

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