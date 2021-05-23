"У нас очередной скандал в итальянском футболе. Один из лучших тренеров Италии переходит в Шахтер.

Шахтер имеет шанс подписать Бога – форвард Сассуоло готов следовать за главным тренером

При всем уважении к украинскому клубу, но в Италии есть как минимум 4-5 топовых команд, которые могли бы сделать ставку на Де Дзерби. Если бы речь шла о Реале или Барселоне, я бы сам повел его туда за руку, но в Шахтер..." – цитирует Кассано Tuttomercatoweb.com.

Напомним, согласно сообщениям СМИ, Шахтер объявит о назначении Де Дзерби в середине следующей недели.

"Если будут возможности – воспользуюсь": интервью Шевченко о работе в Милане, целях сборной Украины и голах Малиновского