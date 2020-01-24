Касорла заявил о желании вернуться в Арсенал

Бывший футболист Арсенала Санти Касорла, который сейчас выступает за Вильярреал, признался, что хотел бы еще раз сыграть за лондонский клуб.

"Не знаю, возможно это или нет, но я хочу сыграть еще хоть один матч за Арсенал перед завершением карьеры. Глубоко сожалею, что не смог должным образом попрощаться с "канонирами".

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Арсенал был самым большим клубом, за который я играл. Я горжусь тем, что был футболистом Арсенала. Я особенно благодарен болельщикам, которые поддерживали меня даже после того, как я покинул клуб. Я хотел бы снова быть частью семьи "канониров" в будущем ", – цитирует Касорла Goal.

Напомним, Касорла выступал за Арсенал с 2012-го по 2018-й год и провел 180 матчей за лондонский клуб (29 голов и 45 голевых передач). Три последних года в Англии испанец не играл из-за проблем со здоровьем. Добавим, что Санти дважды выиграл чемпионат Европы (2008, 2012) в составе сборной Испании.

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