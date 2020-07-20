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Касорла перешел в Аль-Садд, который тренирует легенда Барселоны

20 июля 14:52 - Читати українською
Касорла перешел в Аль-Садд, который тренирует легенда Барселоны
Сантьяго Касорла / Фото из открытых источников

Опытный экс-игрок испанского Вильярреала Санти Касорла продолжит карьеру в экзотическом чемпионате.

Испанский полузащитник Сантьяго Касорла продолжит карьеру в катарском Аль-Садде, сообщает официальный Твиттер команды.

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Последним клубом 35-летнего футболиста был Вильярреал, который он покинул несколько дней назад. В Катаре Касорла будет выступать под руководством бывшего хавбека Барселоны Хави Эрнандеса. О сроках контракта не сообщается.

В текущем сезоне Санти сыграл за Вильярреал в 40 матчах во всех турнирах, в которых забил 15 голов и отдал 11 результативных передач.

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Теги
Мир Трансферы Вильярреал Вильярреал Аль Садд Аль Садд Хави Хави Эрнандес Сантьяго Сантьяго Касорла
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