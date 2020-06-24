Касорла может усилить команду Хави

Опытный полузащитник испанского Вильярреала Санти Касорла может перебраться в экзотический чемпионат. На него претендует катарский Аль-Садд.

Ветеран заинтересовал клуб из страны-хозяйки ЧМ-2022, сообщает Cadena SER.

Двукратный финалист ЛЧ объявил об уходе из Аль-Садда

В подписании Касорлы лично заинтересован наставник Аль-Садда Хави. Они вместе выступали в составе сборной Испании. Контракт 35-летнего хавбека с "Желтой субмариной" завершает действие этим летом, поэтому на Ближний Восток он может перебраться в статусе свободного агента.

В нынешнем сезоне Санти Касорла провел 33 матча во всех турнирах, в которых забил 12 мячей и отдал 8 результативных передач. Ранее он защищал цвета лондонского Арсенала, Малаги и Рекреативо.

Реал наVARив лідерство, хронічна хвороба Барси, нульовий Ліверпуль і "срібний" Холанд – перший тиждень шаленого марафону