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Касорла может усилить команду Хави

07:30 - Читати українською
Касорла может усилить команду Хави
Сантьяго Касорла / EFE

Опытный полузащитник испанского Вильярреала Санти Касорла может перебраться в экзотический чемпионат. На него претендует катарский Аль-Садд.

Ветеран заинтересовал клуб из страны-хозяйки ЧМ-2022, сообщает Cadena SER.

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В подписании Касорлы лично заинтересован наставник Аль-Садда Хави. Они вместе выступали в составе сборной Испании. Контракт 35-летнего хавбека с "Желтой субмариной" завершает действие этим летом, поэтому на Ближний Восток он может перебраться в статусе свободного агента.

В нынешнем сезоне Санти Касорла провел 33 матча во всех турнирах, в которых забил 12 мячей и отдал 8 результативных передач. Ранее он защищал цвета лондонского Арсенала, Малаги и Рекреативо.

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Теги
Вильярреал Вильярреал Трансферы Трансферы Чемпионата Испании Аль Садд Аль Садд Мир Сантьяго Сантьяго Касорла
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