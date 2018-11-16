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Касьянов: Я получил копейки от Металлиста за свою работу

08:48 84 Читати українською
Касьянов: Я получил копейки от Металлиста за свою работу
Артем Касьянов / Фото ФК Металлист

Экс-игрок харьковского Металлиста, а ныне хавбек казахстанского Окжетпеса Артем Касьянов рассказал о долгах по зарплате бывшего клуба.

"Что касается долгов, то я получил копейки за свою работу.

Обанкротившийся Металлист стал лидером по сумме долгов по зарплате в Украине – более 110 млн грн

Отпустил эту ситуацию от себя и двигаюсь дальше. Я простил им долг, мне Металлист ничего не должен", – цитирует Касьянова издание ua-football.

Стоит отметить, что Артем в 2017 году стал чемпионом Первой лиги Казахстана с Жетысу, а в 2018-м снова завоевал "золото" лиги, но уже с Окжетпесом.

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Металлист Металлист Артем Касьянов Артем Касьянов Окжетпес Окжетпес
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