Икер Касильяс уже несколько месяцев встречается с испанской моделью Россио Осорно, сообщает таблоид Lecturas.

"Он словно чучело": Перес уничтожил Касильяса за "детский" характер

34-летняя избранница экс-голкипера является влиятельным лицом в мире моды, а также владеет собственным агентством Rocioosornostudio. У женщины двое детей из предыдущего брака. Испанские журналисты узнали, что пара встречается в Мадриде и ездила в совместное путешествие в Париж. Сам Икер иронически отреагировал в твиттере, написав: "Дева Мария" рядом с постом.

Напомним, в прошлом году Касильяс расстался с известной журналисткой Сарой Карбонеро, с которой состоял в браке с 2009-го.