Касильяс закрутил роман с королевой моды Испании, – СМИ
16:05 - Читати українською
Легенда Реала Икер Касильяс недолго оставался холостяком.
Икер Касильяс уже несколько месяцев встречается с испанской моделью Россио Осорно, сообщает таблоид Lecturas.
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34-летняя избранница экс-голкипера является влиятельным лицом в мире моды, а также владеет собственным агентством Rocioosornostudio. У женщины двое детей из предыдущего брака. Испанские журналисты узнали, что пара встречается в Мадриде и ездила в совместное путешествие в Париж. Сам Икер иронически отреагировал в твиттере, написав: "Дева Мария" рядом с постом.
Напомним, в прошлом году Касильяс расстался с известной журналисткой Сарой Карбонеро, с которой состоял в браке с 2009-го.
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