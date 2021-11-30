Бывший вратарь Реала и сборной Испании Икер Касильяс остался недоволен победой Лионеля Месси в голосовании за "Золотой мяч-2021".

Месси против Касильяса и Роналду / фото из открытых источников

"Мне все труднее верить в личные футбольные заслуги. На мой взгляд, Месси – один из пяти лучших игроков в истории футбола, но пора научиться составлять список лучших по итогам сезона. Другие футболисты усложняют эту задачу", – написал Касильяс в своем твиттере.

Месси – обладатель "Золотого мяча-2021"

Напомним, Месси опередил в голосовании форварда Баварии Роберта Левандовски, лидера Реала Карима Бензема и хавбека Челси Жоржиньо. Приз ему вручил Луис Суарес.

"Золотой мяч" этого года стал седьмым для Месси. Ранее он получил титул лучшего в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 и 2019 годах.

"Золотой мяч 2021": Месси на 7 вершине, историческое падение Роналду, призы для Левандовски, Барселоны и Челси