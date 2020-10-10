"У Криштиану всегда было огромное желание стать лучшим, еще с детства. Считаю, он таким и стал. Если сравнивать его с Месси, то достижения Криштиану поражают больше. Мы все знаем о таланте Месси, а Криштиану был полон решимости и много работал, чтобы стать лучшим.

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Нам повезло, что можем наслаждаться игрой двух феноменальных игроков. Людям, которые не знают Криштиану, может показаться, что он дерзкий и высокомерный, но это совершенно не так", – цитирует Касильяса AS.

Напомним, Касильяс и Роналду бок о бок защищали цвета Реала в 2009-2015 годах.

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