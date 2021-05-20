Касильяс вступился за Зидана – легенда верит в триумф Реала в Ла Лиге
20:55 - Читати українською
Экс-голкипер Реала Икер Касильяс не замечает причин для критики наставника мадридцев.
"Зидана не за что критиковать. Его достижения невероятные, достичь такого могут не все.
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Ситуация в Ла Лиге? Я бы предпочел, чтобы Реал шел на первом месте, но я надеюсь, что Вальядолид поможет нам стать чемпионами. Давайте посмотрим, сможем ли мы выиграть Ла Лигу", – цитирует Касильяса Marca.
За тур до финиша сезона Примеры Реал расположился на второй строчке, отставая на два очка от Атлетико.
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