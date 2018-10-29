Касильяс в Москве эпично перепутал Локомотивы и получил приглашение на плов в Ташкент – курьез дня

Голкипер Порту Икер Касильяс изрядно опозорился в соцсетях. Испанец перепутал московский Локомотив с узбекской и получил приглашение посетить новую для себя страну.

Завтра в Москве местный Локомотив проведет поединок Лиги чемпионов против Порту. Голкипер гостей Икер Касильяс выложил фото с Красной Площади.

"После опыта работы телеэкспертом на Кубке мира я вернулся в это замечательное место, чтобы сыграть матч Лиги чемпионов против Локомотива", – написал Касильяс в своем Twitter, ошибочно затегав другой Локомотив – из Ташкента.

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Узбекский клуб с юмором отреагировал на ошибку Касильяса. "Икер Касильяс, плов ждет тебя в Ташкенте. Плов лучше борща и наша команда сильнее. Спроси у фанов Галатасарая", – ответил Локомотив в том же Twitter.

Plov is waiting for you, @IkerCasillas in Tashkent. Plov is better than borsch and our team more stronger

You can ask about us @GalatasaraySK fans https://t.co/5bIi8hjWWI — PFC Lokomotiv (@LokomotivUzb) 23 жовтня 2018 р.

Напомним, матч Локомотив – Порту состоится завтра, начало в 20:00. После двух стартовых туров Порту и Шальке Евгения Коноплянки набрали по 4 очка и возглавляют группу D. Локомотив пока не набрал ни одного очка.

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