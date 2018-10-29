toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига чемпионов
ДИНАМО КИЕВ - ЛЬВОВ БАРСЕЛОНА - РЕАЛ МАДРИД ЧЕРНОМОРЕЦ - КАРПАТЫ НАПОЛИ - РОМА

Касильяс в Москве эпично перепутал Локомотивы и получил приглашение на плов в Ташкент – курьез дня

23 октября 19:56 218 Читати українською
Касильяс в Москве эпично перепутал Локомотивы и получил приглашение на плов в Ташкент – курьез дня
Икер Касильяс / фото: ФК Порту

Голкипер Порту Икер Касильяс изрядно опозорился в соцсетях. Испанец перепутал московский Локомотив с узбекской и получил приглашение посетить новую для себя страну.

Завтра в Москве местный Локомотив проведет поединок Лиги чемпионов против Порту. Голкипер гостей Икер Касильяс выложил фото с Красной Площади.

"После опыта работы телеэкспертом на Кубке мира я вернулся в это замечательное место, чтобы сыграть матч Лиги чемпионов против Локомотива", – написал Касильяс в своем Twitter, ошибочно затегав другой Локомотив – из Ташкента.

Барселона без Мессі, а Роналду – на Олд Траффорд: п'ять найкрутіших поєдинків 3-го туру Ліги чемпіонів

Узбекский клуб с юмором отреагировал на ошибку Касильяса. "Икер Касильяс, плов ждет тебя в Ташкенте. Плов лучше борща и наша команда сильнее. Спроси у фанов Галатасарая", – ответил Локомотив в том же Twitter.

Напомним, матч Локомотив – Порту состоится завтра, начало в 20:00. После двух стартовых туров Порту и Шальке Евгения Коноплянки набрали по 4 очка и возглавляют группу D. Локомотив пока не набрал ни одного очка.

Он превзошел Кариуса: голкипер Македонии привез в свои ворота три курьезных гола – фейл дня

Лига чемпионов3 турЛокомотив (М) (Москва)

Локомотив Москва - Порту: Среда 24 октября 2018

Локомотив Москва
Матч окончен
1 : 3
Порту
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
футбольные курьёзы Икер Касильяс Икер Касильяс Лига чемпионов Локомотив Москва Локомотив Москва Локомотив Москва - Порту Локомотив (Ташкент) Локомотив (Ташкент)
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
20
час
:
43
мин
Лацио
21:30
Интер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук