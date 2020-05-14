Касильяс в "логове" Барселоны нарвался на жесткий троллинг легенд каталонцев

Экс-голкипер Реала Икер Касильяс и защитник Барселоны Жерар Пике устроили новую серию взаимных насмешек друг над другом в соцсетях.

Касильяс на своей странице в Инстаграм опубликовал фотографию, где он изображен на переполненном стадионе Барселоны Камп Ноу, сопроводив ее подписью: "Спокойной ночи, мир".

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Логично, что в комментариях дали о себе знать легенды каталонского клуба. Сначала Карлес Пуйоль отметил необычный ракурс фото вопросом: "Ты играешь один?". Но "остроты" посту добавил комментарий Жерара Пике, который остроумно потроллил Икера: "Сколько раз ты доставал мяч из сетки ворот на этом стадионе... Что за способ отдать уважение".

Добавим, что за последнее время это уже не первый случай взаимных насмешек Икера и Жерара. Недавно объектом для дискуссии стала легендарное поражение Реала в Эль Класико на Сантьяго Бернабеу со счетом 2:6.

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