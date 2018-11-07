Касильяс установил невероятное достижение по количеству матчей в Лиге чемпионов

Легендарный вратарь Реала, а ныне голкипер Порту Икер Касильяс имеет право называть себя главным ветераном ЛЧ.
Матч 4-го тура груповго этапа Лиги чемпионов Порту – Локомотив (4:1) позволил Касильясу обновить свой собственный рекорд.
Испанский голкипер провел 175-й матч в Лиге чемпионов, что является абсолютным рекордом в истории турнира.
Порту – Локомотив – 4:1 – видео голов и обзор матча
Ближайшим преследователем Касильяса по этому показателю 33-летний нападающий Ювентуса Криштиану Роналду – 159 матчей. Тройку закрывает легенда Барселоны Хави (157).
Напомним, до перехода в Порту Икер защищал цвета Реала, с которым выигрывал Лигу чемпионов три раза (2000, 2002, 2014 годах).