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Касильяс установил невероятное достижение по количеству матчей в Лиге чемпионов

10:23 103 Читати українською
Касильяс установил невероятное достижение по количеству матчей в Лиге чемпионов
Икер Касильяс / Фото из соцсетей

Легендарный вратарь Реала, а ныне голкипер Порту Икер Касильяс имеет право называть себя главным ветераном ЛЧ.

Матч 4-го тура груповго этапа Лиги чемпионов Порту – Локомотив (4:1) позволил Касильясу обновить свой собственный рекорд.

Испанский голкипер провел 175-й матч в Лиге чемпионов, что является абсолютным рекордом в истории турнира.

Порту – Локомотив – 4:1 – видео голов и обзор матча

Ближайшим преследователем Касильяса по этому показателю 33-летний нападающий Ювентуса Криштиану Роналду – 159 матчей. Тройку закрывает легенда Барселоны Хави (157).

Напомним, до перехода в Порту Икер защищал цвета Реала, с которым выигрывал Лигу чемпионов три раза (2000, 2002, 2014 годах).

Лига чемпионов4 турЭстадио ду Драгау (Порта)

Порту - Локомотив Москва: Вторник 06 ноября 2018

Порту
Матч окончен
4 : 1
Локомотив Москва
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