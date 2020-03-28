Касильяс удивил внезапной сменой имиджа – таким легендарного вратаря еще не видели

Бывший голкипер Реала и сборной Испании Икер Касильяс решил сменить прическу.

Легендарный испанец присоединился к другим знаменитостям, которые приняли участие в челлендже для борьбы с коронавирусом, информирует Marca.

Касильяс объявил о решении баллотироваться на пост президента Федерации футбола Испании

Касильяс полностью побрил голову, ранее то же самое сделали теннисист Рафаэль Надаль и баскетболист Пау Газоль. "Положительные новости придут. Вместе", – написал экс-вратарь Реала в Instagram.

Испания остается второй по количеству инфицированных коронавирусом страной Европы, уступая только Италии. По состоянию на 28 марта в королевстве зафиксировано более 64 тысяч случаев, из которых почти 5 тысяч стали летальными.

"Историческая резня": ультрас Аталанты требуют у Малиновского и Ко сняться с чемпионата Италии