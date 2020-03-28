toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Испания
КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДИНАМО КИЕВ ШАХТЕР

Касильяс удивил внезапной сменой имиджа – таким легендарного вратаря еще не видели

12:23 98 Читати українською
Касильяс удивил внезапной сменой имиджа – таким легендарного вратаря еще не видели
Икер Касильяс / АР

Бывший голкипер Реала и сборной Испании Икер Касильяс решил сменить прическу.

Легендарный испанец присоединился к другим знаменитостям, которые приняли участие в челлендже для борьбы с коронавирусом, информирует Marca.

Касильяс объявил о решении баллотироваться на пост президента Федерации футбола Испании

Касильяс полностью побрил голову, ранее то же самое сделали теннисист Рафаэль Надаль и баскетболист Пау Газоль. "Положительные новости придут. Вместе", – написал экс-вратарь Реала в Instagram.

Испания остается второй по количеству инфицированных коронавирусом страной Европы, уступая только Италии. По состоянию на 28 марта в королевстве зафиксировано более 64 тысяч случаев, из которых почти 5 тысяч стали летальными.

"Историческая резня": ультрас Аталанты требуют у Малиновского и Ко сняться с чемпионата Италии

blog_ava
Футбол должен перенять систему трансферов из НБА, – Паратичи
06:00
178
Теги
Испания коронавирус Икер Касильяс Икер Касильяс
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
5
час
:
27
мин
Авангард
19:00
Кремень
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук