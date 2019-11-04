Касильяс провел первую индивидуальную тренировку – в мае он перенес инфаркт

Спустя полгода Икер Касильяс вернулся на футбольное поле.

Легендарный экс-голкипер мадридского Реала, который сейчас защищает ворота Порту, провел первую индивидуальную тренировку на поле после перенесенного острого инфаркта миокарда, сообщает издание As.

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Касильяс тренировался на поле около 25 минут. Вратарю пока еще нельзя работать в общей группе, однако Икер счастлив, что смог вернуться на поле после перенесенной болезни сердца.

"6 месяцев и 3 дня вы лежали в ящике...", – написал Касильяс на своей странице в социальной сети Твиттер, выложив фотографию своих бутс.

Напомним, Икер Касильяс был госпитализирован 1 мая 2019 года прямо с тренировки Порту из-за сердечного приступа.

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