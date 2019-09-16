Касильяс предложил новый формат вручения "Золотого мяча"

Бывший голкипер Реала и сборной Испании Икер Касильяс считает нынешний формат вручения "Золотого мяча" не идеальным.

"Сложно обсуждать "Золотой мяч", ведь неясно, кто его заслуживает. В прошлом сезоне лучшим защитником был ван Дейк.

Касильяс не будет играть за Порту в следующем сезоне – голкипер получил руководящую должность

Нужно вручать приз игрокам каждой позиции – вратарю, защитнику, полузащитнику и нападающему", – поделился мнением Касильяс в своем твиттере.

Напомним, "Золотой мяч" вручают в начале декабря. В прошлом году Лука Модрич прервал гегемонию Роналду и Месси, которые по очереди получали награду с 2008 года.

Касильяс может вернуться на поле после инфаркта в декабре – на голкипера ждет ряд медобследований

Добавим, что Касильяс приостановил карьеру из-за проблем с сердцем и получил руководящую должность в Порту.