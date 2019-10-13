Касильяс поздравил Рамоса, который побил его рекорд в сборной Испании

Бывший вратарь сборной Испании Икер Касильяс поздравил защитника "Фурии Рохи" Серхио Рамоса с установлением нового рекорда по количеству матчей в футболке национальной команды.

"Дорогой Серхио, поздравляю тебя с этим достижением. Благодаря тяжелым усилием, своему таланту, своему уму и своему профессионализму ты попал туда, куда попадают только избранные.

Рамос прокомментировал свое историческое достижение в сборной Испании

Пусть у тебя будет еще много матчей за сборную Испании. Желаю тебе достигать больших побед, которых так ждут все испанцы. Обнимаю. Мы все гордимся тобой", – сказал Касильяс в своем официальном твиттере.

Напомним, матч против Норвегии стал для Рамоса 168-м за национальную команду. Он превзошел предыдущее достижение, которое принадлежало именно Касильясу.

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