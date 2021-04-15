Икер Касильяс и Сара Карбонеро закрыли все бюрократические вопросы относительно своего развода, сообщает Daily Mail.

Дрогба развелся с женой после 20 лет совместной жизни – легенду Челси поймали за изменой

Экс-голкипер уже покинул дом, где проживала семья, и нашел себе новое жилье в Мадриде. По общей договоренности, двое сыновей, которых воспитывала звездная пара, остались с матерью, но Икер сможет навещать своих потомков, когда ему захочется. В свою очередь, Касильяс обязался выплачивать алименты и платить за образование детей.

Напомним, Икер и Сара были одной из самых известных пар среди испанских селебрити. Они были вместе с 2009 года.

Гонитва за минулим: чому Реалу не варто повертати Роналду?