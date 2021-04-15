Касильяс окончательно расстался с известной телеведущей – дети звездной пары остались с матерью
18:28 - Читати українською
Легенда Реала Икер Касильяс официально получил статус холостяка.
Икер Касильяс и Сара Карбонеро закрыли все бюрократические вопросы относительно своего развода, сообщает Daily Mail.
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Экс-голкипер уже покинул дом, где проживала семья, и нашел себе новое жилье в Мадриде. По общей договоренности, двое сыновей, которых воспитывала звездная пара, остались с матерью, но Икер сможет навещать своих потомков, когда ему захочется. В свою очередь, Касильяс обязался выплачивать алименты и платить за образование детей.
Напомним, Икер и Сара были одной из самых известных пар среди испанских селебрити. Они были вместе с 2009 года.
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