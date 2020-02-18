Касильяс официально завершил карьеру

Вратарь Порту Икер Касильяс окончательно решил завершить профессиональную карьеру. Легендарный голкипер начал путь функционера.

Ветеран оповестил о своем решении президента "драконов" Жорже Пинту да Кошту, сообщает O Jogo.

Касильяс объявил о решении баллотироваться на пост президента Федерации футбола Испании

"Икер Касильяс прибыл в Порту перед тем, как объявить о своем выдвижении (в президенты испанской федерации – Футбол 24), чтобы пообедать со мной и сообщить о своем решении закончить карьеру. Я был очень счастлив. Меня очень тронуло такое отношение к клубу .

Всей своей карьерой он серьезно поражал, сыграв всего за два клуба – Порту и Реал. Он полон сил. Я буду скучать по нему. Перед игрой с Виторией Гимараеш он прислал нам видеосообщение", – приводит слова президента португальское издание.

Отметим, что опытный испанец дебютировал на профессиональном уровне еще в 1999 году. В течение 16-ти сезонов Касияльс защищал цвета мадридского Реала, а в 2015-м перебрался в Порту. А в мае прошлого года кипер перенес инфаркт.

Среди главных трофеев Касияльса, в частности, 5 чемпионских титулов со "сливочными", 3 кубка Лиги чемпионов, 2 Суперкубка Европы, 2 Интерконтинентальных кубка и 1 титул клубного ЧМ. Также испанец дважды становился чемпионом Европы (2008-й и 2012-й) и завоевал титул чемпиона мира-2010.

"Твое сердце бьется для мечтающих о вершинах", – трогательное письмо Вальдеса Касильясу с просьбой завершить карьеру