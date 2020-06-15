Касильяс официально выбыл из борьбы за пост главы Федерации футбола Испании – легенда объяснил свое решение

Легендарный экс-голкипер Реала и сборной Испании передумал участвовать в выборах, о чем сообщил в специальном заявлении.

Как известно, ранее Касильяс, который завершил профессиональную карьеру после проблем с сердцем, был настроен составить конкуренцию Луису Рубиалесу в борьбе за пост главы Федерации футбола Испании. Впрочем, знаменитый вратарь изменил свое решение.

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"Я решил не баллотироваться. Основная причина такого моего решения – эпидемиологическая и социальная ситуация в Испании. Сейчас именно здоровье людей является приоритетом, а не выборы. Нам нужно думать, как помочь игрокам и клубам, которые переживают непростые времена.

Признаюсь, я хотел участвовать в честных и прозрачных выборах. Впрочем, не в этот раз. Но я не закрываю двери – возможно, это случится в будущем. Сейчас же ситуация такова, что мы должны объединиться для преодоления всех проблем", – цитирует Касильяса AS.

Выборы президента Федерации футбола Испании запланированы на 17 августа. Вероятнее всего, действующий председатель организации – Луис Рубиалес – будет переизбран на безальтернативной основе.

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