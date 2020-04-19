Касильяс оценил вероятность возвращения на поле после инфаркта – недавно он завершил карьеру

Знаменитый испанский голкипер признался, что до сих пор ощущает последствия инфаркта миокарда, который перенес в прошлом году.

Напомним, Касильяс перенес инфаркт 1 мая 2019 года и был госпитализирован. На тот момент он защищал цвета Порту. Позже знаменитый голкипер возобновил тренировки, но вынужден был все же завершить профессиональную карьеру в феврале этого года.

"С тех пор многое изменилось – прежде всего, в моей голове. Я по-другому осознал немало вещей, начал больше ценить жизнь. Часто футболисты не ценят того, что у них есть.

Возвращение на поле? Нужно быть реалистом, ведь мое здоровье – это главное. Примерно месяц после того случая я боялся не только любой физической активности, но и банальных вещей – например, ходить или спать. Сейчас я чувствую себя хорошо, но вынужден употреблять для этого немало лекарств.

Только врачи скажут, что я могу делать, а что мне запрещено", – цитирует Касильяса Marca.

К слову, сейчас 38-летний Икер претендует на должность главы Федерации футбола Испании. Его оппонентом является Луис Рубиалес – действующий глава Федерации.

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