"Мы с Сарой очень гордимся, что смогли за годы отношений наполнить друг друга счастьем и любовью. Теперь наши отношения пойдут в новом направлении, но мы не будем полностью исчезать из жизни друг друга, поскольку продолжим выполнять обязанности родителей. Мы договорились о разводе очень взвешенно и продолжим уважать друг друга, сохраняя дружеские отношения.

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Мы ставим превыше всего благополучие и воспитание наших детей. Мы хотим, чтобы они росли в здоровой атмосфере", – написал Касильяс в Instagram.

Об отношениях Касильяса с Карбонеро стало известно летом 2010 года, когда голкипер сборной Испании выиграл чемпионат мира и поцеловал девушку в прямом эфире. В 2014-м пара родила первого сына Мартина и тайно поженилась. Второй сын Лукас появился на свет в 2016-м, когда Икер уже защищал цвета Порту.

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