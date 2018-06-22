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Касильяс: Ничья в матче Португалия – Испания является справедливым исходом

17 июня 14:55 90 Читати українською
Касильяс: Ничья в матче Португалия – Испания является справедливым исходом
Икер Касильяс / Фото AFP

Бывший голкипер сборной Испании Икер Касильяс поделился впечатлениями от матча Португалия – Испания (3:3) в рамках ЧМ-2018.

"У Роналду мощный удар. Второй момент был очень быстрым, поэтому мяч мог изменить траекторию. Но с третьим голом Роналду повезло. Он был просто потрясающим. В такой ситуации голкипер практически бессилен.

Испания была хорошая, ничья меня не беспокоит. Поражение – плохой результат, а ничья была справедливой", – цитирует Икера издание A Bola.

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Напомним, центральный матч группы В между Португалией и Испанией закончился боевой ничьей 3:3. Португальский нападающий Криштиану Роналду оформил хет-трик.

Следующий матч сборная Испании проведет 20 июня против Ирана.

ЧМ-2018 1 тур

Португалия - Испания: Пятница 15 июня 2018

Португалия
Матч окончен
3 : 3
Испания
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Теги
ЧМ 2018 Чемпионат мира-2018 Криштиану Роналду Криштиану Роналду Испания Испания Португалия - Испания Икер Касильяс Икер Касильяс
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