toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Португалия
ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Касильяс не подтвердил информацию о завершении карьеры

17 мая 18:17 63 Читати українською
Касильяс не подтвердил информацию о завершении карьеры
Икер Касильяс / Фото TEAMtalk

Голкипер Порту Икер Касильяс опроверг слухи о завершении карьеры и сказал, что сообщит об этой новости самостоятельно.

"Наступит день, когда я уйду из футбола. Позвольте мне самому сообщить вам эту новость, когда придет время. А пока все спокойно.

Навас может заменить в Порту Касильяса, который пережил инфаркт

Вчера я прошел медосмотр у доктора Филипе Маседу. Все идет очень хорошо. Это действительно хорошая новость, которой я хочу поделиться", – написал Касильяс в своем Инстаграме.

"Мне очень повезло", – Икер Касильяс впервые появился на публике после пережитого инфаркта

Напомним, 1 мая легендарный испанский голкипер перенес инфаркт на тренировке и был госпитализирован. Недавно сообщалось, что вратарь завершит карьеру.

blog_ava
У жены Касильяса обнаружили рак – голкипер недавно пережил инфаркт
09:12
414
Теги
Главное Португалия Икер Касильяс Икер Касильяс Порту Порту
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Боруссия Д официально подписала Торгана Азара
    Німеччина — 12:38132 Боруссия Д официально подписала Торгана Азара
3
час
:
3
мин
Шахтер
19:30
Динамо Киев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук