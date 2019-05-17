Касильяс не подтвердил информацию о завершении карьеры

Голкипер Порту Икер Касильяс опроверг слухи о завершении карьеры и сказал, что сообщит об этой новости самостоятельно.

"Наступит день, когда я уйду из футбола. Позвольте мне самому сообщить вам эту новость, когда придет время. А пока все спокойно.

Навас может заменить в Порту Касильяса, который пережил инфаркт

Вчера я прошел медосмотр у доктора Филипе Маседу. Все идет очень хорошо. Это действительно хорошая новость, которой я хочу поделиться", – написал Касильяс в своем Инстаграме.

"Мне очень повезло", – Икер Касильяс впервые появился на публике после пережитого инфаркта

Напомним, 1 мая легендарный испанский голкипер перенес инфаркт на тренировке и был госпитализирован. Недавно сообщалось, что вратарь завершит карьеру.