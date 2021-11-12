"По моему мнению, Реал может выиграть Лигу чемпионов. В общей сложности в турнире четыре-пять фаворитов. Мощно выглядит Бавария – как в домашних турнирах, так и в ЛЧ. Мадрид сейчас делает ставку на молодежь", – цитирует Касильяса Marca.

Ассист Нойера, хет-трик Левандовски и красота пяткой от Гнабри в видеообзоре матча Бавария – Бенфика – 5:2

Напомним, после 4-х туров группового этапа Реал пока не гарантировал себе выход в плей-офф, а Бавария уже готовится к весенней части турнира.

Икер Касильяс в своей карьере трижды становился триумфатором Лиги чемпионов.

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