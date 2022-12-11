"Я хотел бы, чтобы победила команда, у которой никогда не было шансов выиграть чемпионат мира, как Марокко или Хорватия. Но также есть команда с давними футбольными традициями, как Аргентина, и Франция – чемпион мира – имеет очень хорошее поколение.

Аргентина – Хорватия: стало известно имя главного арбитра первого полуфинала ЧМ-2022

Я надеюсь, что они проведут очень хорошие матчи, и та, которая выиграет семь игр, будет лучшей на турнире", – цитирует Касильяса Diario Sport.

Напомним, что в полуфиналах ЧМ-2022 сойдутся Хорватия с Аргентиной и Марокко с Францией. Победители этих пар разыграют в финале заветный трофей.

Франция обыграла Англию в досрочном финале ЧМ-2022 – Кейн драматично повторил Бекхэма, Гризманн и Жиру решили все