Касильяс назвал испанцев, которые заслуживали получить "Золотой мяч" – в списке два экс-игрока Барселоны

Легендарный испанский вратарь Икер Касильяс вспомнил своих партнеров по сборной, которые незаслуженно остались без "Золотого мяча".

Бывший голкипер Реала Икер Касильяс обнародовал имена своих соотечественников, которым бы вручил самую престижную индивидуальную награду.

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В список 39-летнего испанца вошли экс-форвард Реала Рауль, защитник мадридцев Серхио Рамос, а также легендарный дуэт полузащитников Барселоны – Хави Эрнандес и Андрес Иньеста, сообщает AS.

Напомним, почти всю карьеру Касильяс провел в Реале, только последние 4 сезона защищал цвета Порту.

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