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Касильяс начал занятия в зале – в мае он пережил инфаркт

11:15 18 Читати українською
Касильяс начал занятия в зале – в мае он пережил инфаркт
Икер Касильяс / ФК Порту

Голкипер Порту Икер Касильяс начал заниматься в тренажерном зале после недавних проблем со здоровьем.

"Работа продолжается", – кратко прокомментировал фотографию с тренировки вратарь в своем твиттере.

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Икер Касильяс был госпитализирован 1 мая прямо с тренировки Порту из-за сердечного приступа. Позже периодически появлялась информация о том, что голкипер больше не вернется на поле, но сам Касильяс этого так и не подтвердил.

Отметим, что опытный испанец дебютировал на профессиональном уровне еще в 1999 году. В течение 16-ти сезонов Касияльс защищал цвета мадридского Реала.

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Икер Касильяс Икер Касильяс Порту Порту Португалия
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