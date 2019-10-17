Касильяс начал занятия в зале – в мае он пережил инфаркт

Испания — 00:05 133
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Барселона – Реал: Бейл рискует пропустить Эль Класико
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"Ветераны АТО сказали: "Или Суркис отсюда уйдет, или мы": между Павелко и Суркисами вспыхнула драка на ОлимпийскомЕвро-2020 — 16 окт 3507
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Україна вийшла на Євро-2020, переписавши історію, ювілей Роналду, провал динамівців – головне в 7 і 8 турах відборуЕвро-2020 — 16 окт 645
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Миколенко попал в сферу интересов Фенербахче – защитника Динамо просматривали на матче Украины против Португалии, – СМИУкраина — 16 окт 475
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"Програвати Україні – ганьба". Португальці критикують свою збірну, а преса вихваляє Шеву за успіх проти чемпіонів ЄвропиЕвро-2020 — 15 окт 2472