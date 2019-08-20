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Касильяс может вернуться на поле после инфаркта в декабре – на голкипера ждет ряд медобследований

15:29 44 Читати українською
Касильяс может вернуться на поле после инфаркта в декабре – на голкипера ждет ряд медобследований
Икер Касильяс / Соцсети

Вратарь Порту Икер Касильяс все еще может вернуться на футбольное поле.

Голкипер Порту Икер Касильяс в декабре пройдет ряд медицинских и физических тестов, чтобы понять, сможет ли вернуться на поле после инфаркта, сообщает A Bola.

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Напомним, испанский вратарь пережил инфаркт в конце апреля этого года. В начале июля Касильяс вернулся к тренировкам, однако о выходе на футбольное поле пока речь не идет.

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Недавно сообщалось, что Касильяс не будет играть за Порту в сезоне 2019/20, ведь 38-летний футболист получил руководящую должность в клубе.

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Порту Порту Португалия Икер Касильяс Икер Касильяс
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