Касильяс может вернуться на поле после инфаркта в декабре – на голкипера ждет ряд медобследований

Вратарь Порту Икер Касильяс все еще может вернуться на футбольное поле.

Голкипер Порту Икер Касильяс в декабре пройдет ряд медицинских и физических тестов, чтобы понять, сможет ли вернуться на поле после инфаркта, сообщает A Bola.

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Напомним, испанский вратарь пережил инфаркт в конце апреля этого года. В начале июля Касильяс вернулся к тренировкам, однако о выходе на футбольное поле пока речь не идет.

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Недавно сообщалось, что Касильяс не будет играть за Порту в сезоне 2019/20, ведь 38-летний футболист получил руководящую должность в клубе.