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Касильяс может продолжить карьеру в МЛС

18:04 28 Читати українською
Касильяс может продолжить карьеру в МЛС
Икер Касильяс / фото из соцсетей

Чикаго Файр заинтересован в услугах 37-летнего голкипера.

Вратарь Порту Икер Касильяс вскоре может покинуть португальский клуб. Причина– недоразумения с наставником Порту Сержиу Консейсау, сообщает Diario.

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Испанец рассматривает вариант с продолжением выступлений в США. В частности, на Икера претендует Чикаго Файр.

Отметим, контракт испанца с Порту действует до лета 2019 года. В составе "драконов" Касильяс успел стать чемпионом Португалии.

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Трансферы Чикаго Файр Чикаго Файр МЛС Португалия Португалия Икер Касильяс Икер Касильяс Мир
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