Звезды с лета 2020 живут отдельно и вскоре должны официально развестись, информирует Lecturas.

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Об отношениях Касильяса с Карбонеро стало известно летом 2010 года, когда голкипер сборной Испании выиграл чемпионат мира и поцеловал девушку в прямом эфире. В 2014-м пара родила первого сына Мартина и тайно поженилась. Второй сын Лукас появился на свет в 2016-м, когда Икер уже защищал цвета Порту. Карбонеро жила вместе с мужем в соседней стране, посвятив себя семье.

Последние годы превратились для звезд в настоящий кошмар. В мае 2019-го Касильяс пережил инфаркт на тренировке Порту, а вскоре стало известно о страшной болезни Сары – рак матки. Пара всячески поддерживала друг-друга, но постепенно эмоции начали угасать. 39-летний Касильяс и 37-летняя Карбонеро пересекались только на встречах с общими друзьями, а теперь решились лишить себя брачных формальностей.

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