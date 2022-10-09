Легенда "сливочных" удалил твит, где он якобы признался в своей нетрадиционной сексуальной ориентации.

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"Мой аккаунт взломали. К счастью, теперь все хорошо. Приношу извинения всем моим подписчикам. И, конечно, еще больше извиняюсь перед всем ЛГБТ-сообществом", – написал Касильяс в новой публикации.

Напомним, в марте прошлого года Касильяс разошелся с супругой Сарой Карбонеро, с которой жил в течение пяти лет и воспитывал двух сыновей. Женщина работала спортивной журналисткой. После этого были слухи, что Икер встречается с испанской моделью Росио Осорно.

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