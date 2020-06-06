Касильяс – о Рамосе: Ты е***ый босс

Бывший голкипер Реала Икер Касильяс рассказал, как поздравил своего партнера Серхио Рамоса с победой в Лиге чемпионов сезона-2013/14.

"Я сказал ему: "Ты е**ный босс. Ты всегда будешь игроком, который принес Реалу "десиму", десятый кубок Лиги чемпионов". Затем я поцеловал его. После той победы я вздохнул с облегчением.

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Я был рад за фанатов. Ожидания сделало победу только слаще. Предыдущие сезоны в еврокубках были для нас сложными, но мы наконец-то смогли достичь этого важного успеха. Но моим любимым все равно останется финал ЛЧ в 2000 году. Это моя первая победа в турнире", – цитирует Касильяса Goal.

Напомним, Реал в финале против Атлетико в течение матча уступал 0:1, но Рамос сравнял счет на 90+3-й минуте встречи. В дополнительное время Реал забил еще трижды, встреча завершилась со счетом 4:1.

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