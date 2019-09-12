Касильяс 20 лет назад дебютировал в профессиональном футболе

12 сентября – знаменательная дата для Икера Касильяса. Именно в этот день выдающийся голкипер провел первый официальный матч в профессиональной карьере.

12 сентября 1999 года Икер Касильяс провел первый официальный матч за Реал. 18-летний вратарь сыграл в поединке против Атлетика на Сан-Мамесе (2:2). Всего же в составе мадридцев Касильяс провел 725 матчей, выиграл Лигу чемпионов, Примеру и Кубок Испании, после чего в 2015 году перешел в Порту.

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"12 сентября – особенная дата для меня. День, когда мне удалось дебютировать как профессионал в великой команде. Прошло 20 лет – ни больше, ни меньше. Пусть еще много пройдет", – написал Касильяс в Twitter.

К слову, несколько месяцев назад Касильяс перенес инфаркт, но может продолжить карьеру.