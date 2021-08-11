Оказывается, в Португалии не знают в лицо своих тренеров.

Накануне бывший главный тренер Шахтера Луиш Каштру официально нашел новое место работы. Это событие спровоцировало курьез на родине португальца.

Каштру после Шахтера возглавил катарский гранд

Тамошнее издание Оbservador, анонсируя переезд Каштру в катарский клуб, проиллюстрировало соответствующую новость фото действующего наставника "горняков" – Роберто Де Дзерби. На момент публикации этой новости, а это вот уже 16 часов, португальцы так и не сменили фотографию.

Напомним, Луиш Каштру покинул Шахтер по завершении прошлого сезона. За два года в Украине специалист сумел лишь однажды сделать "горняков" чемпионами, а также дважды побеждал Реал в Лиге чемпионов и добирался до полуфинала Лиги Европы.

Шахтер на классе выиграл тяжелый бой у Генка и прошел в плей-офф квалификации Лиги чемпионов