Уже бывший наставник "горняков" Луиш Каштру надеется получить приглашение из сильного чемпионата и пока не спешит принимать денежные предложения из экзотических первенств.

Португальский тренер Луиш Каштру, который недавно покинул тренерский мостик донецкого Шахтера, отказался от соблазнительного денежного предложения из Катара, сообщил на своей странице в социальной сети Твиттер Николо Скира.

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59-летний специалист ждет приглашения из Европы, поэтому отверг приглашение из Ближнего Востока.

Напомним, Каштру возглавил Шахтер 12 июня 2019 г., став 33-м тренером в истории клуба. Для него это был первый опыт работы за пределами Португалии. В первом же сезоне он выиграл с "оранжево-черными" чемпионат Украины с рекордным отрывом от Динамо в 23 очка. В том же сезоне добрался с Шахтером в полуфинал Лиги Европы. Всего в 84 матчах под руководством Луиша Каштру "горняки" одержали 51 победу и 16 раз сыграли вничью.

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