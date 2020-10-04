"Команда во втором тайме показала характер, гналась за желаемым результатом. Не всегда это делала очень хорошо. Но мы уступали после плохого первого тайма. Мы хорошо начали матч, забили. А потом из-за ошибок в первом тайме позволили Десне получить преимущество. Сложный момент для команды. Команда связала прошлый сезон с нынешним. Через три дня после полуфинала Лиги Европы команда уже играла в чемпионате.

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Два кандидата на титул, Динамо и мы, сегодня сыграли вничью. Чемпионат будет конкурентоспособным, сложным. Календарь сделает его еще сложнее. Кроме трех матчей сборных, по возвращении за две недели у нас будет целых 5 матчей. Не знаю, как описать такой чемпионат, но это то, к чему мы не так привыкли. Но нам придется привыкнуть. Несмотря на характер, с нашей стороны был плохой футбол сегодня.

Сейчас просто катастрофический момент. Второй гол Десны – соперник забил, обойдя трех наших футболистов. Мы переживаем не лучший момент в обороне. Я беру на себя эту ответственность. Все знают, что тренер берет на себя всю ответственность, когда происходит такое.

Но мы сделали ошибки, которые не должны осуществлять, нетипичные для нас. Мы буквально дали сопернику возможности забивать. Это не мы. Мы это отрабатывали. Думал, что мы будем лучше в этом. Мы рисковали всем. Характер команды мог привести нас к победе. Но мы не лучшим образом добились этой ничьей. Во втором тайме было много желания, но мало качества", – поделился Каштру в эфире телеканала Футбол.

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