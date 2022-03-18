Финал Кубка Эмира оказался для португальца прощальной нотой в работе с катарским Аль-Духайлем.

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Каштру договорился о досрочном разрыве контракта и уже готовится возглавить Ботафого. Команда достойно провела экс-наставника Шахтера. Аль-Духайль разбил Аль-Гарафу со счетом 5:1, завоевав четвертый Кубок Эмира в своей истории. Чемпионат "красные рыцари" завершили на второй строчке с отставанием в 15 очков от бывшего клуба Хави – Аль-Садда.

Добавим, что для Каштру это только второй трофей в карьере тренера после "золота" чемпионата Украины 2019/20 с Шахтером.

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